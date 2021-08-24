Приштина, Сербия, 24 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. В косовском Феризае (серб. Урошевац) 24 августа прошли похороны убитой собственным мужем на втором месяце брака 18-летней Маригоны Османи.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в тот же день полиции был выдан муж Маригоны, Дардан Кривача.

В последний путь девушку проводили премьер-министр Косово Альбин Курти, министр юстиции Альбулена Хаджиу, министр внутренних дел Джеляль Свечля и глава полиции Самедин Мехмети. По словам Курти, «страна была поражена» трагическим убийством. Сообщается, что правительство Косово уже подготовило закон о защите жертв семейного насилия и национальную стратегию по защите от семейного насилия.

За первое полугодие 2021 года о случаях семейного насилия сообщили 1063 косовских девушки и женщины.

Родственники погибшей потребовали от властей должного воздаяния убийцам и пригрозили в противном случае отплатить им в соответствии с каноном Дукагини — смертью.