Курган, 24 августа, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Горадминистрацию Кургана суд обязал организовать бесплатную перевозку школьников из микрорайона Храпово до школы № 55 и обратно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

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Сотрудники надзорного ведомства установили, что в школе №55 обучается 13 детей, которые проживают в микрорайоне Храпово — на расстоянии 2,5 километров от учебного учреждения. Из Храпово они могут добраться до школы лишь на автобусе № 341, и расстояние до ближайшей автобусной остановки составляет два километра.

По причине отсутствия прямого маршрута, учащиеся из Храпово вынуждены ходить в школу через лесополосу пешком по неосвещённой местности. Это создаёт угрозу для их жизни и здоровья.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением. На горадминистрацию Кургана была возложена обязанность организовать бесплатную перевозку детей из Храпово в школу и обратно. Мэрия столицы Зауралья безуспешно пыталась обжаловать вердикт, но апелляционная жалоба признана необоснованной и отклонена. Решение суда вступило в законную силу.