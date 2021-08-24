Оливия Родриго экранизировала сингл «brutal»
Риверсайд, США, 24 августа, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Американская поп-певица Оливия Родриго, попавшая недавно на 10-ю строчку рейтинга самых прослушиваемых артистов в Spotify, выпустила экранизацию на заглавный трек своего дебютного альбома «SOUR», вышедший в мае этого года. Клип доступен для просмотра на официальном YouTube-канале 18-летней исполнительницы.
Артистка представила четвертый клип со своего нашумевшего альбома. Песня «brutal» имеет свыше 185 миллионов прослушиваний на Spotify, а сама пластинка является одной из самых успешных в этом году. Режиссером клипа выступил Петра Коллинс, уже работавшая с молодой звездой над видео для другого хита с этого альбома — «good 4 u».
Оливия Изабель Родриго— американская актриса, певица и автор песен. Она известна ролями Пейдж Олвера в сериале «Пэйдж и Фрэнки» и Нини Салазар-Робертс в сериале канала Disney+ «Классный мюзикл: Мюзикл». В январе 2021 года она выпустила свой дебютный сингл «Drivers License», который возглавил хит-парады многих стран, включая США.