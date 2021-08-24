Риверсайд, США, 24 августа, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Американская поп-певица Оливия Родриго, попавшая недавно на 10-ю строчку рейтинга самых прослушиваемых артистов в Spotify, выпустила экранизацию на заглавный трек своего дебютного альбома «SOUR», вышедший в мае этого года. Клип доступен для просмотра на официальном YouTube-канале 18-летней исполнительницы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Артистка представила четвертый клип со своего нашумевшего альбома. Песня «brutal» имеет свыше 185 миллионов прослушиваний на Spotify, а сама пластинка является одной из самых успешных в этом году. Режиссером клипа выступил Петра Коллинс, уже работавшая с молодой звездой над видео для другого хита с этого альбома — «good 4 u».