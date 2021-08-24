Лос-Анджелес, США, 24 августа, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар на следующей неделе выпустит первый трек за последние три года. Об этом в своем инстаграме сообщил двоюродный брат музыканта — рэпер Baby Keem. Ожидается, что коллаборация под названием «Family Ties» выйдет на следующей неделе.

Antonio Rull Рэп

https://www.instagram.com/p/CS7p3s_h-Jw/

Обложкой сингла, предположительно, станет фотография, выложенная Baby Keem в своих социальных сетях. На ней замазаны все лица, кроме молодого Ламара и самого Baby Keem.

Ранее Кендрик Ламар заявил, что готовит свой последний альбом на лейбле TDE. Его последний полноформатник «DAMN» вышел в 2017 году.