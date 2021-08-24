Мерида, Венесуэла, 24 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Ливни привели к разливу реки Мокотис на западе Венесуэлы, сообщает 24 августа Agence France-Presse.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Как рассказал губернатора штата Мерида Рамон Гевару, это привело к гибели людей: в населённом пункте Товар погибли 11 человек, а в муниципалитете Пинто-Салинас — два человека (дети).

Из-за дождей многие дома в Мериде оказались обесточенными, без телефонной связи.

Также подъём уровня воды после ливней фиксируется ещё в шести венесуэльских штатах. Последствия ливней ощущаются и в Каракасе.