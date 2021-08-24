Атенс, США, 24 августа, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Альбом американской альтернативной рок-группы R.E.M. 1996 года «New Adventures In Hi-Fi» получит переиздание на свое 25-летие. В юбилейное издание войдут би-сайды и редкие записи, а также заметки таких артистов, как Патти Смит, Тома Йорка и многих других.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

«New Adventures In Hi-Fi» был выпущен в 1996 году в качестве 10-го студийного альбома R. E. M., а также сегодня, 24 августа, было объявлено о 25-летнем переиздании наряду с альтернативной версией сингла «Leave» с этого альбома. Майкл Стайп, вокалист группы, рассказал о новой версии песни следующее: «На самом деле я мог бы предпочесть эту версию той, которая есть в записи… Ну, я бы не сказал, что мне эта нравится, просто это рассказывает другую историю с лирикой».