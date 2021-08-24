Aerosmith продали права на всю свою дискографию лейблу Universal Music
Бостон, США, 24 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Американская хард-рок-группа Aerosmith рассказал о подписании крупного соглашения с лейблом Universal Music, который стал обладателем полной дискографии коллектива. Об этом сообщает портал Intermedia.
Впервые в истории группы все их альбомы будут объединены под одним лейблом. В сообщении Universal Music также отмечается, что они смогут пользоваться крупным личным архивом участников американской рок-группы. «Это был долгий путь, но я рад, что мы смогли объединить наши 50 лет музыки под одной крышей. Контракт позволит нам донести наше творчество до поклонников так, как мы до сих пор не могли», — рассказал гитарист Aerosmith Джо Перри.
Aerosmith— музыкальная группа, вероятно, самый важный представитель американскогохард-рока. Aerosmith оказали сильное влияние на развитие разных музыкальных направлений, сочетая в своём творчестве элементыхард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэмаи блюза. В 2001 году они были включены в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone и телеканалVH1включили их в список 100 самых великих музыкантов всех времён.