Бостон, США, 24 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Американская хард-рок-группа Aerosmith рассказал о подписании крупного соглашения с лейблом Universal Music, который стал обладателем полной дискографии коллектива. Об этом сообщает портал Intermedia.

daigooliva Стивен Тайлер, вокалист рок-группы Aerosmith

Впервые в истории группы все их альбомы будут объединены под одним лейблом. В сообщении Universal Music также отмечается, что они смогут пользоваться крупным личным архивом участников американской рок-группы. «Это был долгий путь, но я рад, что мы смогли объединить наши 50 лет музыки под одной крышей. Контракт позволит нам донести наше творчество до поклонников так, как мы до сих пор не могли», — рассказал гитарист Aerosmith Джо Перри.