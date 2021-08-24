Москва, 24 августа, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух рассекретили имя новорождённого сына. Артистка поделилась им с подписчиками в личном Instagram-аккаунте 24 августа.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Лиза Арзамасова

https://www.instagram.com/p/CS9mIeNozzz/

«Наш Лев Ильич! Лёвушка», — написала Арзамасова под фотографией ребёнка. Пользователи Сети оценили имя первенца артистки, посчитав его «благородным».

ИА REGNUM напоминает, что о беременности Лизы Арзамасовой её поклонники узнали в апреле 2021 года. Актриса родила сына 14 августа 2021 года.