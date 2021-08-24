Вашингтон, 24 августа, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили эвакуацию из Афганистана военнослужащих и их афганских «партнеров», сообщает 24 августа Госдепартамент США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Стороны подчеркнули необходимость тесной координации и обменялись мнениями о встрече министров иностранных дел стран НАТО, состоявшейся 20 августа.

«Госсекретарь и генсек обсудили усилия НАТО по обеспечению безопасной и спокойной эвакуации военнослужащих союзников и наших афганских партнеров. Они подчеркнули, что тесная координация с нашими союзниками и партнерами жизненно важна как в ходе этих усилий, так и в процессе планирования дальнейших действий», — отмечает Госдеп США.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода военных контингентов США и НАТО отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к 16 августа без боя заняли Кабул и объявили свою власть над Афганистаном.