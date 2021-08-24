Алжир, , 22:54 — REGNUM Алжир пошёл на разрыв дипломатических отношений с Марокко из-за того, что Рабат является организатором массового шпионажа за алжирскими гражданами, сообщает 24 августа Algeria Press Service.

Шпион

По словам алжирского министра иностранных дел Рамтана Ламамры, акты шпионажа в отношении граждан и официальных лиц Алжира осуществлялись массово и систематически. При этом использовалась израильская программа для компьютерной слежки Pegasus.

Напомним, в июле выяснилось, что Марокко и ещё некоторые страны участвовали в массовой слежке за политиками, чиновниками, общественными деятелями и другими людьми по всему миру с помощью Pegasus, разработанной NSO Group.

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