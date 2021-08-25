История вопроса

Республика Косово провозгласила свою независимость от Сербии в 2008 году. К этому времени доля сербов в населении Косово снизилась до 10%. Около 250 тысяч сербов бежали из Косово в годы войны 1998-1999. В 2004 году прошел погром сербского населения края, вандалы осквернили некоторые сербские святыни.

В условиях, когда руководство новой республикой взяли на себя выходцы запятнавшей себя преступлениями против мирного сербского населения УЧК (алб. Армия освобождения Косово), косовские сербы до сих пор не ощущают себя в безопасности. Косовский Дечанский монастырь был признан одним из семи наиболее подверженных угрозе памятников культурного наследия в Европе.

Возникает вопрос, как обеспечить защиту прав сербского населения в Косово. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно намекал на готовность применить армию для защиту сербского населения края, в настоящий момент акцент с защиты населения нередко смещается на защиту православных сербских святынь в Косово. Сербская православная церковь выступает против признания независимости Косово и постоянно подчеркивает свою конфронтацию с косоварами-албанцами.

По настоянию запада в Косово действую правовые механизмы защиты национальных меньшинств и сербов.В Конституцию Косово были внесены положения, согласно которым представители национальных меньшинств должны присутствовать в парламенте и правительстве. По национальной квоте 10 кресел в парламенте Косово выделено для сербов. Сербами в каждом правительстве являются не менее двух министров и заместителей министра.

Согласно заключенным в 2013 году Брюссельским соглашениям, в Косово должна быть создана Ассоциация сербских муниципалитетов, обладающая исполнительными полномочиями, однако Конституционный суд Косово запретил реализацию данного пункта соглашения. В Косово действует множество партий национальных меньшинств, соревнующихся между собой за выданные по квоте кресла в парламенте. Самая крупная политическая организация косовских сербов - "Сербский список" - явно управляется из Белграда. Сообщается о том, что представители "Списка" добиваются лояльности местного населения путем запугивания. Лидер другой политической организации косовских сербов - гражданской инициативы «Свобода, демократия, справедливость» - Оливер Иванович был убит в 2018 году, причем в его убийстве подозревают и албанцев, и сербские спецслужбы.