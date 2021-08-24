Приштина, Сербия, 25 августа, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Апелляционный суд Косово вечером 24 августа подтвердил решение суда первой инстанции Приштины об осуждении депутата парламента Косово от политической организации «Сербский список» Ивана Тодосиевича на два года тюремного заключения.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, депутата, бывшего министра местной администрации Косово, обвинили в разжигании ненависти, раздора и нетерпимости за отрицание факта убийства мирных албанцев в Рачаке.

В марте 2019 года, в 20-ю годовщину бомбардировок НАТО в Косово, Тодосиевич заявил, что «причиной агрессии НАТО стала так называемая гуманитарная катастрофа в Косово и выдуманная резня в Рачаке». После данного заявления Тодосиевич покинул пост министра в правительстве Рамуша Харадиная.

В феврале 2021 года Тодосиевич получил пост депутата, также он занимает пост мэра Звечана в составе параллельной албанской структуре власти в Косово.