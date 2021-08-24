Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 22:43 — ИА Регнум. «Лион» предложил санкт-петербургскому «Зениту» 11 миллионов евро за 26-летнего форварда сборной Ирана по футболу Сердара Азмуна. Об этом 24 августа сообщила французская газета L’Equipe.

Андрей Пронин ИА REGNUM Азмун Сердар

Ранее сообщалось, что в подписании Азмуна заинтересован лично главный тренер «Лиона» Петер Бош. Однако «Зенит» не намерен отпускать своего нападающего дешевле, чем за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля 2012 года из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. На данный момент иранский форвард оценивается порталом transfermarkt в 25 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2022 года.