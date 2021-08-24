Ринго Старр о кончине барабанщика Rolling Stones: мы будем скучать по тебе
Лондон, 24 августа, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с кончиной барабанщика The Rolling Stones Чарли Уоттса выразил знаменитый барабанщик The Beatles Ринго Старр 24 августа в Twitter:
Алексей Банников ИА REGNUM
«Битлз»
«Господи, благослови Чарли Уоттса! Мы будем скучать по тебе, мужик, мир и любовь твоей семье».
Также свои соболезнования выразил музыкант из «ливерпульской четвёрки» Пол Маккартни и многие другие коллеги Уоттса.