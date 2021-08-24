Москва, , 22:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин читает успешной работу Виталия Мутко на посту генерального директора финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ». Об этом он заявил 24 августа в ходе рабочей встречи с Мутко.

«Виталий Леонтьевич, «ДОМ.РФ» — организация, которую вы возглавляете, и возглавляете, на мой взгляд, успешно — является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важнейшей области, как жилищная сфера», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, Виталий Мутко занял пост генерального директора корпорации «ДОМ.РФ» в январе 2020 года. До последнего назначения Мутко в должности вице-премьера курировал в правительстве вопросы спорта туризма и молодёжной политики, а до этого в течение многих лет был министром спорта России.