Москва, 24 августа, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Исполнитель Филипп Киркоров купил элитную недвижимость в центре Москвы у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. Об этом 24 августа пишет телеграм-канал «Новый век».

Петровский Дмитрий Филипп Киркоров

Согласно выписке из Росреестра, Киркоров приобрёл квартиру в ЖК «Филипповский» площадью 537 квадратных метров 31 декабря 2020 года. Стоимость жилья оценивается в 1 млрд рублей.

Добавим, что Филипп Киркоров владеет ещё двумя квартирами в этом жилом комплексе. Их площадь составляет 190 и 209 квадратных метров.