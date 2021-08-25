25 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 03:23 — REGNUM Информация о том, что участники саммита «Крымская платформа» рассмотрят введение новых санкций против России, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 августа в социальной сети Facebook.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я опять всё пропустила. Почему политики разных стран назвали свое собрание в честь региона России?» — издевается Наталья Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные угрозы звучат просто нелепо и будут попросту проигнорированы российским руководством.

«Что-то не заметила, чтобы Россия шибко испугалась. Какая-то это беспомощная угроза, которая вызывает только жалость», — отмечает Svetlana M.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие заявления рождаются у западных политиков тогда, когда они находятся в полном тупике.

«Если нечего сказать по существу, то надо о санкциях хотя бы обмолвиться. А то зачем встречались столь светлые умы и головы?! Просто поесть, попить и поулыбаться, что ли?!» — задаётся вопросом Kaloyan Y.

Часть людей считает, что страны — участницы «Крымской платформы», на самом деле очень боятся последствий своих слишком резких заявлений в сторону России, поэтому прибегают к таким неубедительным угрозам.

«Слишком много «если» в этом меморандуме. Уж настолько осторожно говорят они о санкциях против России, с оговорками, как будто боятся чего-то. В итоге это заявление превращается в полный пшик, и не более того», — считает Василий М.

Российский Крым Minsvyaz.ru

Ряд пользователей указывает на то, что собравшиеся политики не могут единолично принимать решения о введении их странами каких-либо санкций против Российской Федерации. Многие из них, наоборот, находятся в тесных экономических и политических отношениях с Москвой.

«Министры решили и постановили, но у этих министров, по сути, нет полномочий накладывать какие-либо санкции. То есть если дело действительно пойдёт в эту сторону, то Российская Федерация просто уладит все недопонимания с необходимым количеством стран — участниц «Крымской платформы», — предполагает Нина К.

Отдельные комментаторы отмечают, что это летом европейские страны такие смелые, но когда их настигнет зима, то они будут умереннее раскрывать свои рты.

«Табаки перед осенью сбиваются в стаи, но зима разгонит всех по своим норам. И заскулят тогда Табаки о преференциях на газ, ибо холодно очень», — пророчит Андрей Б.

Напомним, 23 августа МИД Украины опубликовал информацию, согласно которой участники саммита «Крымская платформа» рассмотрят введение новых санкций против России, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы.