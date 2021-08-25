25 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 03:23 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что старт форума «Крымская платформа» в Киеве означает, что с этого дня начинается «обратный отсчёт до освобождения полуострова», взывало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 августа в социальной сети Facebook.

Российский Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он играет роль. Наверное, сам офигивает от того, что его до сих пор не попёрли со «съёмочной площадки», — шутит Лилия Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский отыгрывает роль «освободителя» Крыма, хотя сам в это не верит.

«Интересно, а он сам верит в то, что говорит?! Или так, лишь бы что-то высокопарное вякнуть?! Это же смешно звучит, никто из политиков в мире не устраивает подобный цирк шапито! Ну, за исключением ряда африканских стран», — отмечает Елена С.

Некоторые комментаторы отмечают, что никто из участников форума не озаботился тем, чтобы спросить мнение простых жителей Крыма по данному вопросу.

«Участники «платформы» за прошедшие семь лет не побывали в Крыму, не пообщались с крымчанами. Как можно представителям «демократических» государств не учитывать мнение самих крымчан? Это чисто виртуальный разговор «взагали». Ну что же, пускай, их дел», — поделилась своим мнением Валентина Л.

Часть людей считает, что Зеленский не готов ни «вернуть» Крым, ни остановить гражданскую войну на территории своего государства.

«Если бы Зеленский действительно хотел сделать что-то созидательное, то он бы сел за стол переговоров! Не нужно ещё больше нагнетать обстановку и прятаться за чужими юбками. В таком контексте Зеленский только добавляет очков Путину, тот вообще с ним скоро разговаривать откажется», — считает Анна А.

Ряд пользователей указывает на то, что в состав «Крымской платформы» входят такие хищные страны, которые способны лишить Украину ещё парочки своих территорий.

«Эти участники «Крымской платформы» и сами-то не прочь Крым себе забрать, и ещё пару украинских областей в придачу. Зеленский умудрился окружить себя теми ещё змеями. Молодец!» — пишет Пётр Б.

Отдельные комментаторы убеждены, что начатый «обратный отсчёт» не уложится в президентский срок Зеленского.

«Президентский срок не бесконечный, и обратный отсчёт вечным не будет. Потом он куда денется со своей «студией»? Что будет снимать и с кем? Опять возвращаться придётся к российским актёрам. Есть хорошая пословица: «Не плюй в колодец, пригодиться воды напиться». Всё впереди у данного псевдопрезидента! Удачи вам, братья украинцы!» — обращается Евгений И.

Напомним, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа» заявил, что с сегодняшнего дня начинается «обратный отсчёт до освобождения полуострова».