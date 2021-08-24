Валенсия, Испания, 24 августа, 2021, 22:27 — ИА Регнум. «Валенсия» согласовала с «Реал Вальядолидом» переход 24-летнего бразильского форварда Маркоса Андре. Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро. Также «летучие мыши» будут обязаны выплатить «бело-фиолетовым» 10% от последующей продажи нападающего. Об этом 24 августа сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

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На данный момент в составе «Валенсии» на позиции центрального нападающего могут сыграть форвард сборной Уругвая Максимилиано Гомес и 29-летний Рубен Собрино.

На данный момент стоимость Маркоса Андре, по оценкам авторитетного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Маркос Андре принял участие в 23-х матчах испанской Примеры, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.