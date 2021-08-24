Москва, 24 августа, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Российский блогер Гэри Грей (настоящее имя — Герман Чёрных) решил вслед за американским актёром Уиллом Смитом начать заниматься в спортзале. Он опубликовала фотографию результата в личном Instagrаm-аккаунте.

Скриншот с YouTube Блогер Гэри Грей

https://www.instagram.com/p/CS6-J4QIzo6/

«Ну вот и закончился мой 12-ти недельный челлендж. Я никогда не занимался так долго в зале», — признался блогер. По словам Гэри Грея, он «стал не только лучше выглядеть, но и стал лучше себя чувствовать и стал более здоровым человеком». Он также поблагодарил Уилла Смита, который «заставил сделать это».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилл Смит опубликовал в соцсетях снимок своего тела, заявив, что это его «худшая форма» в жизни. После этого он запустил проект о своём похудении под названием «Лучшая форма моей жизни».