Белград, 24 августа, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Анна Брнабич выступила против введения ограничительных мер борьбы против эпидемии коронавируса, так как «люди должны научиться жить с короной». Об этом Брнабич заявила 24 августа в эфире телеканала Prva.

Novreg.ru Ана Брнабич

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Премьер-министр отметила, что процесс вакцинации населения снова приобретает обороты, и что в одном из муниципалитетов Белграда — Стари град уже 70% привитых.

По мнению Брнабич, вакцинация должна быть обязательной для медработников.

«Врачи должны подавать пример, это их ответственность. Я ввела бы обязательную вакцинацию, так как тут речь идет о гражданской солидарности и человеческой ответственности», — заявила Брнабич.

Напомним, что за последние сутки в Сербии было зарегистрировано около 2200 новых случаев заражения коронавирусом.