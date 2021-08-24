Киев, , 22:19 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский причастен к инциденту с зелёнкой на Крещатике, сообщили 24 августа в пресс-службе партии «Европейская Солидарность».

Дебаты кандидатов на пост Президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского The Presidential Administration of Ukraine

В своём заявлении глава партии, пятый украинский президент и потерпевший Пётр Порошенко, которого облили сегодня, 24 августа, зелёнкой, обратился к своему преемнику Зеленскому со словами:

«Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтёров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента России Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зелёной соплёй».

Предупредив, что у Зеленского и его команды в любом случае «ничего не получится», экс-президент призвал главу Украины «не бояться Порошенко» и «десятков тысяч людей, которые сегодня собрались здесь для того, чтобы отпраздновать юбилей» независимости страны.

Порошенко пообещал, что он и «фантастический украинский народ», вернут «последний клочок украинской земли, хоть на Донбассе, хоть в Крыму», «мобилизуя весь мир вокруг Украины».

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