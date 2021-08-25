Штат Калифорния, США, 25 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Более 13 500 пожарных были брошены 23 августа на борьбу с десятками крупных лесных пожаров в Калифорнии, которые уничтожили сотни домов, сообщает 24 августа Associated Press.

Флаг Калифорнии

После тщательного изучения ущерба, нанесенного пожарами, губернатор штата Гэвин Ньюсом запросил президентскую декларацию о крупном стихийном бедствии для восьми округов.

Если декларация будет одобрена, она предоставит широкий спектр помощи, включая жилье, продовольствие, пособие по безработице и государственные расходы на чрезвычайные ситуации.

В данный момент власти обязали эвакуироваться почти 43 тыс. калифорнийцев. Свыше 500 семей были отправлены в приюты.

Как сообщало ИА REGNUM, природный пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, основанный во времена «золотой лихорадки».