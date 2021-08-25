25 августа 2021 | Время чтения 8 мин

Татьяна Стоянович, , 03:26 — REGNUM В Боснии и Герцеговине (БиГ) продолжается политический кризис, вызванный решением бывшего верховного представителя в БиГ Валентина Инцко ввести под самый конец своего мандата закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Республика Сербская сразу же отказалась исполнять этот закон и решила приостановить свое участие в работе органов власти на уровне БиГ. Ситуация дополнительно усложнилась тем, что новый верховный представитель Кристиан Шмидт был назначен на должность в обход СБ ООН, и поэтому и Баня-Лука, и Москва, и Пекин отказались признать его легитимным представителем международного сообщества.

Босния и Герцеговина

Чем сложившаяся ситуация грозит Республике Сербской и почему для ее разрешения важнее, как поведет себя Белград, чем как поведут себя власти автономии, ИА REGNUM рассказывает профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, БиГ), редактор внешнеполитической рубрики американского журнала Chronicles Срджа Трифкович.

ИА REGNUM: Как, по Вашим прогнозам, будет развиваться политический кризис в Боснии и Герцеговине, вызванный введением спорного закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» бывшим верховным представителем Валентином Инцко? Республика Сербская и ранее была в ситуации, когда ей приходилось бороться против крайне невыгодных для нее решений верховных представителей, и ей удавалось достигать какого-то компромисса по этим вопросам. Будет ли так и на этот раз?

Валентин Инцко Foreign and Commonwealth Office

Срджа Трифкович: В настоящее время Республика Сербская терпит страшное давление международного сообщества, которое заставляет ее принять назначение наследника Валентина Инцко — Кристиана Шмидта, хотя это было сделано в обход предусмотренной процедуры. Такое же давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, и здесь ключевой вопрос заключается в том, признает ли он Шмидта легитимным представителем международного сообщества в Боснии и Герцеговине и окажет ли официальный Белград давление на Баня-Луку с целью убедить ее смириться с этим назначением как со свершившемся фактом.

На этот раз у Вучича есть шанс оказать сопротивление Западу и не принять Шмидта в качестве легитимного верховного представителя по той простой причине, что против этого назначения выступили Россия и Китай — два из пяти постоянных членов СБ ООН. У меня такое впечатление, что если бы у Белграда существовала политическая воля, процесс закрытия Канцелярии верховного представителя — своеобразного инструмента колониального управления в БиГ — мог бы действительно начаться. Абсурдно держать верховного представителя в БиГ через двадцать шесть лет после окончания войны.

Кристиан Шмидт Thomas Lother

ИА REGNUM: Что останавливает Белград в данный момент? Какие факторы мешают сербскому руководству запустить этот процесс?

Срджа Трифкович: Я считаю очень тревожным тот факт, что президент Сербии Александр Вучич после назначения Шмидта на должность верховного представителя тут же заявил о том, что нужно смириться с реальностью. Вучич также очень положительно отозвался о Шмидте и отметил его огромный опыт в балканских делах. Так что с самого начала создалось впечатление, что для официального Белграда признание Шмидта легитимным представителем в БиГ — лишь вопрос времени.

Между тем против назначения Кристиана Шмидта на должность верховного представителя остро выступили Россия и Китай. Официальная Москва даже подчеркнула, что не имеет ничего против немецкого политика, но не признает легитимной процедуру его назначения на должность, которая не соответствует Дейтонскому мирному соглашению и очевидно не учитывает роль России как одного из партнеров в Совете по выполнению мирного соглашения. Это должно помочь Вучичу оказать сопротивление давлению Запада. Также, если бы Вучич согласился с назначением Шмидта, он бы таким образом нанес дипломатический удар по России и Китаю, а мы слышим от него, что хорошие отношения с Москвой и Пекином — это альфа и омега внешней политики Сербии.

Александр Вучич Predsednik.rs

ИА REGNUM: Как еще Москва может помочь Республике Сербской в сложившейся ситуации?

Срджа Трифкович: Москва поможет тем, что последовательно будет защищать позицию о недопустимости нарушения процедуры назначения верховного представителя. Россия однажды уже допустила большую ошибку, когда смирилась с назначением Пэдди Эшдауна на эту должность. После долгого сопротивления Москва согласилась с его кандидатурой во имя сохранения стабильности в Боснии и Герцеговине. Но Эшдаун своей деятельностью внес только нестабильность, отнимая полномочия у Республики Сербской и разрушая фундамент дейтонского устройства Боснии и Герцеговины. Я считаю, что Москва в настоящее время лучше всего поможет Баня-Луке, если будет настаивать на том, что назначение Кристиана Шмидта на должность верховного представителя нелегитимно и что нужно повторить процедуру, но с каким-то другим кандидатом. Как раз необходимость назначения нового верховного представителя способствовала бы деградации самого этого института, а это и должно быть конечной целью России так же, как это является конечной целью Республики Сербской. Я не знаю, обсуждалась ли эта тема во время недавней встречи президента Владимира Путина с уходящим канцлером Германии Ангелой Меркель, но мне кажется, что это один из вопросов, где Россия могла бы твердо стоять на своих позициях без какого-либо ущерба для себя.

Памятник Пэдди Эшбаума Miłosz Pieńkowski

ИА REGNUM: Насколько позиции Милорада Додика сильны в самой Республике Сербской? Существуют ли внутренние факторы, которые могли бы помешать ему в борьбе против произвола верховного представителя в БиГ?

Срджа Трифкович: В Республике Сербской существует политическое единство хотя бы по одному вопросу — никто не желает мириться с навязанным законом о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Но надо признать, что для части оппозиции важнее отстранить от власти Милорада Додика, чем сохранить Республику Сербскую. Так, например, бывший министр иностранных дел в Совете министров БиГ Игорь Црнадак заявляет о том, что прежде всего нужно очистить политическую сцену и убрать Додика, так как после этого автономия окрепнет и сможет лучше защищаться. Я, наоборот, считаю, что сама личность Милорада Додика в данный момент является лучшим препятствием для дальнейшей централизации Боснии и Герцеговины.

Милорад Додик Medija centar Beograd

ИА REGNUM: Как далеко может зайти этот политический конфликт в Боснии и Герцеговине? Сможет ли ситуация привести к уничтожению Республики Сербской или к новому вооружённому конфликту?

Срджа Трифкович: Что касается нового вооружённого конфликта, бошняки втайне об этом мечтают, конечно, при условии, что Запад их поддержит. Я не верю, что такая возможность реальна в данный момент, особенно если мы учтем тот факт, что афганское фиаско США всё еще продолжается. Мусульманские лоббисты теперь выступают за то, чтобы Америка своими активными действиями на Балканах возместила утерю авторитета в Афганистане. По их мнению, если бы США помогли отнять полномочия у Республики Сербской и заставили Сербию признать независимость Косово, это помогло бы американцам вернуть утраченный авторитет. Конечно, это не так, но это не значит, что в Вашингтоне не найдутся те, кому эта идея понравится.

Но мне кажется, что это в обозримом будущем просто нереально. Также я считаю, что отказ признавать легитимность верховного представителя в БиГ в долгосрочной перспективе привел бы к тому, что сам этот международный институт оказался бы в весьма неудобном положении. Если Додик и органы власти Республики Сербской отказываются сотрудничать с органами власти на уровне БиГ под патронатом нелегально назначенного верховного представителя, это становится серьезным ударом по всей этой системе. Сложно представить, что верховный представитель без поддержки двух постоянных членов СБ ООН — России и Китая мог бы призвать международное сообщество использовать военную силу для того, чтобы «образумить» Республику Сербскую.

Игор Црнадак Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres

Что касается вопроса, насколько сложившаяся ситуация опасна для Республики Сербской, надо сказать, что она хронически опасна — уже 26 лет прошло с момента окончания войны, но бошнякский политический истеблишмент всё еще не смирился с существованием Республики Сербской. Они всё еще хотят, чтобы международное сообщество использовало военную силу для насильственной унитаризации страны. Но пока их никто не поддерживает в намерении расправиться с Республикой Сербской радикальными методами, а у самого Сараево нет сил и желания самостоятельно идти на этот риск.

ИА REGNUM: Милорад Додик заявил о том, что 27 августа он вместе с другими членами президиума БиГ встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который прибудет с официальным визитом в Сараево. Считаете ли Вы правильным это его решение, учитывая отказ Баня-Луки от участия в работе президиума?

Срджа Трифкович: Я считаю, что это правильное решение. Я знаю, что Эрдоган всегда открыто поддерживал бошняков. Вспомним только слова его бывшего министра иностранных дел, который заявил в Боснии и Герцеговине — «это Турция». Но Додик должен сказать Эрдогану, что пора прекратить безоговорочную поддержку Бакира Изетбеговича и его Партии демократического действия. Нужно, чтобы Турция признала и других представителей на бошнякской политической сцене, тут я прежде всего имею в виду Дениса Звиздича (бошнякский политик, бывший председатель Совета министров БиГ, в июле 2021 года покинувший Партию демократического действия Бакира Изетбеговича из-за разногласий с её руководством — ИА REGNUM).