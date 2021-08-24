Сеул, 24 августа, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Южнокорейская исполнительница Lee Hi анонсировала свой долгожданный третий полноформатный альбом «4 ONLY» выпуском тизерного видео. Об этом сообщает портал NME.

Музыка

В тизерном видео, получившем название «4 ONLY Intro», южнокорейская вокалистка позирует перед камерой на фотосессии в различных нарядах в стиле ретро. Между тем, клип сопровождает мягкий инструментал с реверберацией, который может намекнуть на звучание ее предстоящей записи. «4 ONLY» станет третьим полноформатным альбомом Lee Hi после выхода «Seoulite» в 2016 году и «First Love» в 2013 году. Предстоящая запись также станет ее первым студийным альбомом под управлением лейбла AOMG, с которым она подписала контракт в июле 2020 года.

Дата релиза, трек-лист и другие детали альбома еще не подтверждены, но ожидаются в ближайшие недели.