Соловецкий, Архангельская область, 24 августа, 2021, 22:11 — ИА Регнум. На Соловках при проведении реставрационных работ был обнаружен пенал с посланием. Об этом в соцсетях сообщил заместитель директора Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника Евгений Тютюков.

Https://vk.com/e.tyutyukov Находка реставраторов

Https://vk.com/e.tyutyukov Находка реставраторов

«Три друга, служивших в ВМФ в июне 1970-го года оставили в деревянном пенале послание самим себе с обещанием вернуться на Соловки. Судя по всему, обещание осталось невыполненным, и в этом году, в ходе реставрационных работ в монастыре, пенал был найден и передан в Соловецкий музей. Мы хотим найти хоть какую-то информацию об этих людях, которые не смогли выполнить своё обещание: Данилов, Самородов и Улкуниеми», — написал Тютюков на своей странице «Вконтакте».

Поиски авторов послания уже дали результат — информация об одном из них, предположительно, найдена.