Турин, Италия, 24 августа, 2021, 22:10 — ИА Регнум. 36-летний фланговый нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду хочет покинуть туринский клуб до закрытия трансферного окна. Пятикратный обладатель Золотого мяча намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом 24 августа сообщила газета L’Equipe.

Ruben Ortega Криштиану Роналду

В начале июня «старую синьору» возглавил Максимилиано Аллегри, у которого с португальским нападающим напряженные отношения. Итальянский специалист считает, что Роналду вредит команде.

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 33-х матчах итальянской Серии А, в которых отметился 29-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. В первом туре нового сезона португальский нападающий отыграл лишь 30 минут, выйдя на замену в матче с «Удинезе».

Текущее соглашение Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитано до середины 2022-го года.