Лондон, 24 августа, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Бывший участник одной из самых успешных британских групп Oasis Ноэл Галлахер сообщил, что он собирается выпустить свою кавер-версию «Mind Games» Джона Леннона, которую он записал в честь 80-летия покойного музыканта The Beatles. Об этом транслирует портал NME.

Christopher Johnson Ноэл Галлахер

Во время последнего выпуска программы Radio X бывший сонграйтер Oasis поговорил с Мэттом Морганом о том, как он записал сингл 1973 года, когда работал в студии в прошлом году. К нему обратились с просьбой внести свой вклад в новый кавер-альбом в честь Леннона, за который ответственен его сын Шон Оно Леннон.

« Я не мог принять участие в этом проекта, потому что в то время занимался чем-то другим », — объяснил Галлахер. « И накануне своего дня рождения Шон сказал: «О, ты знаешь, что завтра у папы день рождения, и можешь ли ты что-нибудь сделать на своих мероприятиях?» Я случайно оказался в студии и сказал: «Ну что ж, давайте запишем». Мы только что сделали версию «Mind Games» и сняли небольшой фильм ».

https://www.instagram.com/p/CGHYYlAjVHR/

Напомним, что в скором времени на больших экранах появится документальный фильм о легендарном концерте Oasis в Небворте, который Галлахер назвал «чертовски возмутительным». «Oasis Knebworth 1996» будет показан в кинотеатрах по всему миру с 23 сентября.