Ноэл Галлахер записал кавер на песню Джона Леннона «Mind Games»
Лондон, 24 августа, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Бывший участник одной из самых успешных британских групп Oasis Ноэл Галлахер сообщил, что он собирается выпустить свою кавер-версию «Mind Games» Джона Леннона, которую он записал в честь 80-летия покойного музыканта The Beatles. Об этом транслирует портал NME.
Во время последнего выпуска программы Radio X бывший сонграйтер Oasis поговорил с Мэттом Морганом о том, как он записал сингл 1973 года, когда работал в студии в прошлом году. К нему обратились с просьбой внести свой вклад в новый кавер-альбом в честь Леннона, за который ответственен его сын Шон Оно Леннон.
https://www.instagram.com/p/CGHYYlAjVHR/
Напомним, что в скором времени на больших экранах появится документальный фильм о легендарном концерте Oasis в Небворте, который Галлахер назвал «чертовски возмутительным». «Oasis Knebworth 1996» будет показан в кинотеатрах по всему миру с 23 сентября.