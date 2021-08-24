Анкара, 24 августа, 2021, 22:02 — ИА Регнум. 24 августа издание Sqenf Foot сообщило, что руководство московского «Спартака» согласовало четырехлетний контракт с 25-летним бразильским центральным защитником турецкого «Галатасарая» Маркао. Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

ФК Галатасарай

В прошедшем сезоне Маркао принял участие в 37-ми матчах турецкой Суперлиги 2020/21, в которых получил десять желтых и одну красную карточки.

Маркао выступает за «Галатасарай» с 15 января 2019 года после перехода из португальского «Чавеса» за 4 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского защитника в 12 миллионов евро.