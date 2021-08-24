МИД РФ призвал Иран выполнять ядерную сделку, а США – не осложнять ситуацию
Москва, 24 августа, 2021, 22:02 — ИА Регнум. С призывом к Ирану сделать всё, чтобы так называемая ядерная сделка не перестала существовать, выступает МИД России. Соответствующее заявление сделала 24 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя заявление «евротройки» (Франция, Великобритания, Германия) от 19 августа 2021 г. и публикации в СМИ по теме внеочередных докладов МАГАТЭ, в которых сказано о производстве в Иране металлического урана со степенью обогащения до 20% и о наращивании страной собственных производственных мощностей для обогащения урана до 60%, Захарова сказала:
Указав на то, что Иран поступает так из-за продолжающихся санкций США и сотрудничающих с ними третьих стран, российский дипломат отметила, что наращивание иранской стороной глубины обогащения урана «ещё сильнее отдаляет нас от искомой цели, а задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договорённостей продолжает осложняться».
Она отметила, что только возврат к переговорам по «реанимированию» ядерной сделки можно считать выходом из этой ситуации, а затем добавила: