Москва, 24 августа, 2021, 22:02 — ИА Регнум. С призывом к Ирану сделать всё, чтобы так называемая ядерная сделка не перестала существовать, выступает МИД России. Соответствующее заявление сделала 24 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Archives.gov Добыча урана

Комментируя заявление «евротройки» (Франция, Великобритания, Германия) от 19 августа 2021 г. и публикации в СМИ по теме внеочередных докладов МАГАТЭ, в которых сказано о производстве в Иране металлического урана со степенью обогащения до 20% и о наращивании страной собственных производственных мощностей для обогащения урана до 60%, Захарова сказала:

«Действия Ирана являются очередным отступлением от договорённостей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы».

Указав на то, что Иран поступает так из-за продолжающихся санкций США и сотрудничающих с ними третьих стран, российский дипломат отметила, что наращивание иранской стороной глубины обогащения урана «ещё сильнее отдаляет нас от искомой цели, а задача по созданию условий для устойчивой реализации всеобъемлющих договорённостей продолжает осложняться».

Она отметила, что только возврат к переговорам по «реанимированию» ядерной сделки можно считать выходом из этой ситуации, а затем добавила:

«Призываем всех партнёров по «ядерной сделке», а также США воздерживаться от опрометчивых шагов, которые будут создавать дополнительные преграды на пути нормализации обстановки вокруг иранской ядерной программы».