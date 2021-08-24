Рим, 24 августа, 2021, 21:55 — ИА Регнум. События в Афганистане показали слабость Евросоюза, заявила во вторник, 24 августа, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

ЕС способен заниматься только темой беженцев, активным игроком на мировой политической сцене он не является, отметила она.

«К сожалению, Европа, будучи бюрократическим гигантом, является при этом политическим карликом», — резюмировала лидер итальянской оппозиции.