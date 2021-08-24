Вашингтон, 24 августа, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Американский актёр Джейкоб Элорди стал гостем шоу Jimmy Kimmel Live. Об этом 24 августа пишет издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Джейкоб Элорди

По данным издания, в интервью артист рассказал о втором сезоне сериала «Эйфория», в котором он исполняет одну из главных ролей. «Это просто безумие, но сериал будет совершенно иным», — пообещал актёр в эфире шоу.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Эйфория» вышел в 2019 году, после чего его продлили на второй сезон. Дата выхода новых эпизодов пока неизвестна.