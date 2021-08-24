Мурманск, 24 августа, 2021, 21:48 — ИА Регнум. В Мурманской области единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат около 240 тысяч пенсионеров. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Владимир Владимирович Путин объявил новые меры поддержки на съезде партии «Единая Россия». Что это значит для нашей области? Около 240 тысяч пенсионеров, в том числе работающих, получат в сентябре единовременную выплату в 10.000 рублей. И пенсия будет проиндексирована в следующем году выше роста инфляции, — написал губернатор в соцсетях. — Десятки тысяч наших военных и все сотрудники правоохранительных органов получат единовременную выплату в 15.000 рублей. И их денежное довольствие также будет проиндексировано выше инфляции на следующие два года. Для региона, где базируется Северный флот, это особенно важно».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФВладимир Путинподписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», согласно которому российские пенсионеры получат единовременную выплату на сумму в 10 тысяч рублей.