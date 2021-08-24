Тюмень, 24 августа, 2021, 21:46 — ИА Регнум. В Тюменской области действующие ограничения для предупреждения распространения COVID-19 продлены до 1 сентября 2021 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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А именно, запрещено оказание услуг общественного питания и работа предприятий по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 24:00 до 06:00 часов.

Эти ограничение не распространяются на заведения общепита, обслуживающие пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях, на предприятия общепита, реализующие продукцию на вынос или с доставкой, без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания.

Также запрещена деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, и фудкортов, расположенных на территории торговых учреждений.

В Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.