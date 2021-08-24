Флоренция, Италия, 24 августа, 2021, 21:44 — ИА Регнум. 301 участник длившейся пять суток рейв-вечеринки в Италии признан виновным в незаконном вторжении на частную территорию, передают местные СМИ во вторник, 24 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Все выявленные нарушители оштрафованы.

Рейв-вечеринка на границе регионов Лацио и Тоскана была организована гражданами Франции. В ней приняли участие тысячи молодых людей со всего ЕС. Нарушались эпидемиологические и иные нормы, полиция предполагает, что употреблялись наркотики.

В течение пяти дней власти не могли принять никакого решения и только в последние дни не пропускали на территорию новых «слушателей». Итальянская оппозиция назвала неспособность государства оперативно прекратить подобное мероприятие национальным позором.