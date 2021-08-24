Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» стала одним из официальных партнёров выставки gamescom в 2021 году. Об этом 24 августа пишет издание DTF.

Incocenter.ru «ВКонтакте»

По данным издания, зрители выставки смогут следить за презентациями в прямом эфире на русском языке. Gamescom начнётся с церемонии открытия Opening Night Live, которую для российских пользователей проведут блогер Хоббит и руководитель игрового маркетинга «ВКонтакте» Никита Моторкин.

ИА REGNUM напоминает, что церемония открытия Opening Night Live стартует 25 августа 2021 года. А выставка gamescom пройдёт с 25 по 27 августа в онлайн-формате.