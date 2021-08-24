Москва, 24 августа, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Певица и телеведущая Айза Долматова ответила на заявление бывшего возлюбленного, певца Олега Майами, о его преследовании. Об этом 24 августа пишет издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Айза Долматова

Артистка обратилась к своим поклонницам: «Не влюбляйтесь в рэперов, в необразованных мужчин, в тупых, в нарциссов».«Как оказалось, найти мужчину лучше — не проблема! Каждый следующий лучше предыдущего», — считает Айза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Майами дал интервью для шоу «Исповедь» стримингового сервиса Premier. На видео артист признался, что Айза после расставания продолжает ему звонить и писать с различных телефонных номеров.