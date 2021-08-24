Вена, 24 августа, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Начался визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Австрию, сообщили 24 августа в пресс-службе МИД РФ.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Себастьян Курц и Сергей Лавров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продолжается рабочая поездка Лаврова в ЕС. 24 августа он посетил Венгрию, где встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто и возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям на площади Сабадшаг в Будапеште.

Визит в Австрию продлится 25−26 августа: глава МИД РФ встретится с австрийским федеральным канцлером Себастьяном Курцем. 26−27 августа Лавров посетит Италию.