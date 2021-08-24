Брюссель, , 21:16 — REGNUM Расселение афганских беженцев должно стать темой международного форума высокого уровня, заявила 24 августа глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам онлайн-заседания стран G7.

Афганистан ArmyAmber

По её словам, страны ЕС пока не определились, какое количество афганских беженцев они готовы у себя принять.

«Мы предложили провести международный форум по расселению беженцев из Афганистана. Мы находимся в стадии консультаций, сколько людей сможет принять Евросоюз, так как гуманитарные визы для них должны выдавать государства-члены ЕС, а не Еврокомиссия», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

«Это глобальный кризис и его решение должно быть международным», — заключила глава Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перекрыли дорогу, ведущую в аэропорт Кабула, заявив, что теперь будут пропускать туда только иностранных граждан.

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