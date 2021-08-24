Приштина, , 21:30 — REGNUM Бывший премьер-министр сепаратистского Косово и лидер партии «Альянс для будущего Косово» Рамуш Харадинай обвинил действующего премьер-министра Альбина Курти в том, что тот «ждет газ из России» и поэтому не желает выполнить Вашингтонское соглашение в той части, которая относится к импорту американского СПГ. Об этом Харадинай заявил 24 августа во время пресс-конференции в Приштине.

Рамуш Харадинай Foreign and Commonwealth Office

«Когда я был премьер-министром, партия «Самоопределение» очень громко выступала против использования угля во имя защиты окружающей среды. США предложили Косову диверсификацию энергоносителей, американский газ поступает к нам из Греции. Но из-за опоздания этот проект буксует. Теперь я спрашиваю тех, кто был против угля, почему они против американского газа? Ждут ли они русский газ, и из-за этого вы не позволяете чтобы к нам поступил американский газ?», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Харадиная.

Лидер «Альянса для будущего Косово» также обвинил Курти в том, что у него «странное отношение к Сербии».

Напомним, что ранее Харадинай критиковал Курти за то, что тот разрешил импорт строительных блоков из Сербии по низким ценам.