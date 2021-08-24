Москва, 24 августа, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Исполнитель Олег Майами (настоящее имя — Олег Кривиков) стал гостем шоу «Исповедь». Запись его интервью доступна на стриминговом сервисе Premier.

Скриншот с YouTube Олег Майами

В ролике артист признался, что певица Айза Долматова преследует его после расставания. «Мне пришлось заблокировать её везде. Она звонит мне и пишет во всевозможных приложениях со всех телефонов, с номеров своих детей. Теперь с какого-то нового номера. Человек не может оставить меня в покое», — говорит Майами.

ИА REGNUM напоминает, что о расставании Олега Майами и Айзы стало известно в конце марта 2021 года. О разрыве отношений сообщила певица в своём Instagram-аккаунте.