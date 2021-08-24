Москва, 24 августа, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об экоциде (ст. 358 УК РФ) возбуждено Следственным комитетом России, заявила 24 августа официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Расследуются действия лиц, которые на территории Украины решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского Крыма путём перекрытия Северо-Крымского канала.

«В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась, — заявила представитель СКР. — Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира».

В Следственном комитете добавляют, что в Сиваше растёт солёность: за последние шесть лет — в три раза. Из-за этого вымирают его обитатели, включая тех, что занесены в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Также из-за перекрытия Северо-Крымского канала портится вода, которая поступает для питьевых и сельскохозяйственных нужд Крыма: оказываются превышенными ПДК по жёсткости и по содержанию солей. «Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица», — завершила сообщение Петренко.