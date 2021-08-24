Брест, Белоруссия, 24 августа, 2021, 21:09 — ИА Регнум. НаполигонеБрестский продолжаются индивидуальные этапы международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная Звезда». За ходом конкурсов наблюдал заместитель министра обороны РФ Юнус-БекЕвкуров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Юнус-Бек Евкуров

«Армейские игры в целом и каждый конкурс в отдельности не только позволяют определить сильнейших в своем деле, но серьезно мотивируют военных специалистов на повышение своего уровня мастерства. Конкурсы АрМИ , и в частности те, в которых вы выступаете, тренируют как индивидуальное мастерство каждого участника, так и в немалой степени — командную сплоченность. Желаю командам успехов и честной красивой борьбы», — обратился Евкуров к участникам.

Всего командам — участницам международных соревнований подразделений специального назначения в течение двух недель предстоит пройти шесть этапов соревнований, в ходе которых разведчики будут решать различные задачи в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки с целью определения лучшей группы спецназа.