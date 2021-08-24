Вашингтон, 24 августа, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Американский актёр Дилан Спроус поделился с поклонниками трейлером китайского фильма со своим участием. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 24 августа.

Скриншот с YouTube Дилан Спроус

https://www.instagram.com/tv/CS7ZBbQphay/

Фильм, в котором Дилан Спроус исполнил главную мужскую роль, называется «Турандот». В трейлере артист говорит на китайском языке, который он изучал в течение шести месяцев. «Я всегда хотел сниматься в таком фильме», — признался Спроус.

Добавим, что картина основана на одноимённой пьесе итальянского писателя Карла Коцци. Точная дата премьеры фильма пока неизвестна.