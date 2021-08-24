Белград, 24 августа, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Если Белград будет брать пример с Кремля в отношении к иностранным СМИ, это сможет только отдалить Сербию от Евросоюза. Об этом заявил посол США в Сербии Энтони Годфри 24 августа в Белграде на полях форума «Культура диалога — гражданское общество и СМИ», организованного министерством по правам человека Сербии.

U.S. Department of State Энтони Годфри

«Это типичная стратегия Кремля, и Сербию это уведет дальше от ЕС. Независимые журналисты — патриоты, они не предатели, и они считают, что граждане должны получать информацию», — процитировал телеканал Н1 слова Годфри.

Годфри добавил, что США поддерживают независимую журналистику и гордятся этим.

Напомним, что ранее сербские таблоиды начали кампанию против ряда неправительственных организаций и профессиональных СМИ после того, как «Твиттер» 17 августа обозначил некоторые сербские издания как «СМИ под контролем правительства Сербии».