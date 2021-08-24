Кунашак, Челябинская область, 24 августа, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В Челябинской области лесной пожар угрожал селу Мансурово. Об этом пишут СМИ.

Лесной пожар

Населённый пункт находится в Кунашакском районе. Рядом с ним загорелся лес. Как пишет Накануне.Ru, жителей стали готовить к эвакуации. Специально для этой цели на место направили автобусы.

По последним данным, распространение огня удалось остановить. Пожарные принимают все меры для ликвидации возгорания.