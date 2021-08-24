Темниковский район, Мордовия, 24 августа, 2021, 20:53 — ИА Регнум. В течение прошедших и текущих суток в Мордовский заповедник переброшены 30 парашютистов-десантников Карельской и Вологодской Авиалесоохраны. 15 парашютистов-десантников федерального уровня уже проводят на территории заповедника встречный контролируемый отжиг в течение двух недель, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Лесной пожар

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В настоящее время основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты.

Отмечается, что в ближайшие пять дней дожди не прогнозируются, снижения уровня пожарной опасности не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. Накануне в Нижегородской области и Мордовии был введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

По данным управления МЧС по Мордовии, днем 24 августа действовали два очага лесного пожара площадью 5 и 60 гектаров. Площадь, пройденная огнем, в северо-западной части заповедника составляет 5950 гектаров, в северо-восточной — 4 тыс. гектаров.

Пожар из заповедника перешел на 1 квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, площадь активного горения составила 100 гектаров.

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