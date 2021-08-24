Лондон, 24 августа, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Yungblud выступил на главной сцене фестиваля Reading & Leeds и исполнил фрагмент новой песни «surprises» в паре своих сетов.

Музыка

После своего недавнего тура «Occupy The UK», который включал пять концертов на сцене Kentish Town Forum в Лондоне, Yungblud заявил, что будет представит неожиданный материал на своих следующих фестивальных выступлениях.

https://twitter.com/yungblud/status/1429782885578551296

Ранее в этом месяце солист группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс присоединился к Yungblud на сцене на одном из его шоу в Лондоне, и пара впервые исполнила «Obey» — совместный трек Yungblud с BMTH 2020 года.