Вашингтон, 24 августа, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Поклонники американской исполнительницы Ариана Гранде считают, что она в скором времени запустит собственный бренд косметики. Об этом пишет издание Page Six.

Ариана Гранде

Фанаты артистки заметили появление Instagram-профиля под названием REM Beauty, что является отсылкой к песне Арианы Гранде из альбома Sweetener. На страницу в соцсети подписана мать певицы.

По данным издания, Ариана Гранде действительно подала заявку на регистрацию товарного знака REM Beauty. Под этим брендом она планирует выпускать тени для век, губную помаду, маркер и подводку для глаз, гель для бровей и многое другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ариана Гранде выпустила парфюм под названием God is a woman. Ранее она представляла ещё несколько женских ароматов, среди которых есть духи R. E. M.