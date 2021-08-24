Москва, 24 августа, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Автомат АК-12 будет основным стрелковым оружием российских Вооруженных сил на несколько следующих десятилетий, сообщает 24 августа пресс-служба концерна «Калашников».

Минобороны России Автомат АК-12

Такое заявление было сделано после подписания на форуме «Армия-2021» контракта с российским военным ведомством на поставку ВС России сотен тысяч автоматов АК-12.

«АК-12 — это автомат на следующие десятилетия, потому что он значительно превосходит АК-74 по эффективности применения и полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к современному стрелковому оружию», — указано в сообщении пресс-службы концерна.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Минобороны России официально приняло на вооружение новые автоматы концерна «Калашников» — 5,45-мм АК-12 и 7,62-мм АК-15.